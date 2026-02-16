Ora si cambia davvero | Reggio Attiva al fianco di Forza Italia per vincere le elezioni

Giuseppe Sergi di Reggio Attiva ha partecipato sabato 14 febbraio alla presentazione del programma di Forza Italia nel salone Monteleone del Consiglio regionale, dove si sono riuniti molti sostenitori. La presenza di Sergi si inserisce in un momento di forte alleanza tra le due forze politiche, con l’obiettivo di rafforzare la campagna elettorale. La sala era piena di persone entusiaste che ascoltavano con attenzione i dieci punti chiave del programma di Forza Italia.

Per il presidente Sergi, presente all'incontro del 14 febbraio "Il centrodestra unito come mai prima. Si parte dai servizi essenziali per cambiare davvero Reggio" In una nota, Sergi sottolinea come “il progetto e gli obiettivi che la futura amministrazione di centrodestra intende realizzare: un programma ambizioso che, nell’arco di almeno due legislature, è destinato a cambiare profondamente il volto di Reggio e della sua provincia. Idee moderne e avveniristiche che mirano a proiettare Reggio, città metropolitana, sempre più al centro del Mediterraneo”. Reggio Attiva ha ribadito con convinzione “la propria vicinanza al partito e al suo coordinatore regionale, assicurando il proprio contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi prefissati.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

La rete di cittadini Riabitare Reggio conferma il suo sostegno a Saverio Pazzano per le prossime elezioni comunali.

Forza Italia si trova a un crocevia cruciale: senza una svolta autentica, il simbolo rischia di perdere significato.

