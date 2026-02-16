Filippo Coduti, operaio della Comunità Montana del Fortore, denuncia che dopo 36 anni di lavoro gli operai OTI del Fortore sono ancora fermi al livello 3. La loro situazione rimane invariata nonostante la lunga esperienza accumulata e le richieste fatte nel corso degli anni. In particolare, molti di loro continuano a percepire stipendi inferiori rispetto a colleghi con meno anzianità. La questione si è fatta più urgente con l’avvicinarsi di nuove scadenze di rinnovo contrattuale.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Filippo Coduti operaio della Comunità Montana del Fortore, in merito alla situazione che sta toccando gli operai OTI del Fortore. Sono operai OTI della Comunità Montana del Fortore. Mesi di stipendi arretrati. Promesse a vuoto. Silenzio assordante. Dopo 36 anni di contributi e di lavoro svolto sul campo, molti di noi sono ancora inquadrati al livello 3, senza il riconoscimento del passaggio al livello 4. Non si tratta solo di una questione economica. Il mancato avanzamento significa retribuzione più bassa, contributi inferiori e, di conseguenza, una pensione penalizzata dopo una vita di servizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Operai OTI del Fortore, dopo 36 anni di lavoro ancora fermi al livello 3

