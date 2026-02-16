Openai assume la persona dietro openclaw agente virale

OpenAI ha assunto la persona responsabile di OpenClaw, l'agente virale, perchè ha deciso di integrare questa tecnologia nel suo team di sviluppo. La sua presenza potrebbe accelerare i progetti di intelligenza artificiale proattiva, dato che ha già dimostrato di saper creare agenti in grado di adattarsi rapidamente alle situazioni. La mossa ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, che vedono questa collaborazione come un passo importante verso sistemi più autonomi.

Un nuovo capitolo nell'evoluzione degli agent IA proattivi prende forma con l'annuncio che collega OpenClaw al suo creatore e al contesto di OpenAI. Peter Steinberger, sviluppatore austriaco e fondatore di OpenClaw, entra a far parte di OpenAI, aprendo una fase in cui gli agenti intelligenti non si limitano a rispondere ma agiscono in modo autonomo. Questa mossa richiama l'attenzione sul ruolo crescente degli agenti proattivi e sull'idea di IA multi‐agente come driver di innovazione per utenti e aziende. OpenClaw è emerso come un fenomeno virale, offrendo capacità che vanno oltre lo schema classico prompt‐risposta. Peter Steinberg, inventore di OpenClaw, ha deciso di trasferirsi a OpenAI, la società di San Francisco guidata da Sam Altman, per contribuire allo sviluppo di agenti digitali sempre più autonomi. Il 16 febbraio 2026, Peter Steinberger, fondatore di OpenClaw, ha annunciato di aver preso un ruolo di rilievo in OpenAI, una delle aziende più importanti nel settore dell'intelligenza artificiale.