Omoruyi prolunga con il Baskonia per altri due mesi

Omoruyi ha firmato un prolungamento di due mesi con il Baskonia, a causa della sua performance convincente nelle ultime settimane. La società vuole assicurarsi le sue qualità per affrontare le partite più decisive e rafforzare la squadra. Il giocatore, che ha già segnato diversi punti fondamentali, continuerà a vestire la maglia basca fino a fine aprile.

La dirigenza del Baskonia punta a consolidare la fase cruciale della stagione mantenendo l’ala nigeriano-canadese nel cuore del progetto, con una scelta mirata a garantire continuità e competitività. L’operazione annuncia un’estensione contrattuale che amplia la presenza del giocatore e integra un’opzione di proroga, offrendo maggiore flessibilità nel percorso verso l’obiettivo stagionale. Il club ha formalizzato un prolungamento della durata contrattuale di Eugene Omoruyi e ha inserito una facoltà di estensione ulteriore, destinata a coprire l’intero arco della campagna in corso. L’accordo prevede un’estensione di due mesi rispetto alla scadenza attuale e un’opzione di proroga che resta valida sino al termine della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Omoruyi prolunga con il Baskonia per altri due mesi Carcere di Avellino, il Gip prolunga le indagini: sei mesi per approfondire i presunti illeciti Il Gip del Tribunale di Avellino, Giulio Argenio, ha deciso di prolungare di sei mesi le indagini sui presunti illeciti all’interno del carcere di Bellizzi Irpino, dopo alcuni giorni di attesa. Rigassificatore Piombino, Snam chiede la proroga per altri altri trenta mesi: "È il tempo minimo per spostare una nave" Snam ha chiesto ufficialmente una proroga di altri trenta mesi per il suo rigassificatore a Piombino.