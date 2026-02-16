Omicidio Zoe Trinchero la mamma | Mi obbligo a ingoiare la rabbia devo sopravvivere per le sue sorelline
La madre di Zoe Trinchero, uccisa a Nizza Monferrato, dice di dover ingoiare la rabbia per proteggere le sue sorelline. La donna spiega che, nonostante il dolore, si sforza di andare avanti per il bene delle piccole. Ricorda come ogni giorno si sforza di trovare la forza, anche quando il ricordo della figlia le spezza il cuore.
Alla trasmissione Storie Italiane, la mamma di Zoe Trinchero, uccisa a Nizza Monferrato, racconta di "sopravvivere" e trattenere la rabbia per le figliolette più piccole. Chiede che sia riconosciuto il femminicidio e si rivolge ad Alex Manna: "Voglio la verità. Hai detto troppe bugie. Un no è un no".🔗 Leggi su Fanpage.it
Zoe Trinchero, la mamma: “Voleva fare la psicologa, mi torturo per non averle detto di tornare a casa quella sera”
Zoe Trinchero, la giovane studentessa di 16 anni, è morta a causa di un tragico femminicidio, un episodio che ha scosso l’intera comunità.
Rabbia di Naudy Carbone accusato da Alex Manna per l'omicidio di Zoe Trinchero, "la città mi deve delle scuse"
Naudy Carbone si scaglia contro la città, accusandola di non averlo difeso.
