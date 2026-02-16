Omicidio Sharon Verzeni l’avvocata di Moussa Sangare deposita una memoria | Rianalizzati tutti gli elementi di prova

L’avvocata di Moussa Sangare, accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, ha depositato una memoria che chiede di rivedere tutti gli elementi di prova. La causa di questa mossa risiede nella volontà di ottenere una nuova analisi dei dati raccolti durante le indagini. La difesa vuole verificare che nulla sia stato trascurato o interpretato in modo sbagliato, considerando anche un nuovo rapporto sul DNA trovato sulla scena del delitto.

Bergamo, 16 febbraio 2026 – Tentativo finale di imprimere una svolta al processo da parte della nuova avvocata di Moussa Sangare, l’aspirante rapper italiano nato da genitori del Mali, imputato per l’omicidio della 33enne barista Sharon Verzeni, uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 giugno del 2024 a Terno d'Isola. Tiziana Bacicca (foro di Milano), che ha raccolto il testimone poco più di mese fa da Giacomo Maj, il precedente legale del presunto assassino, ha depositato alla Corte d'Assise di Bergamo una memoria di 34 pagine nella quale "rianalizza tutti gli elementi di prova" contenuti nel corposo fascicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nel processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, il pubblico ministero Emanuele Marchisio ha richiesto l’ergastolo per Moussa Sangare, definendo il delitto come un gesto insensato e frutto di un capriccio.

