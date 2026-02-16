Omicidio Sharon la difesa di Sangare deposita una rianalisi degli elementi di prova

Il 25 febbraio si terrà un’udienza importante, e nel frattempo la difesa di Sangare ha consegnato in tribunale una memoria di 34 pagine. In questo documento, gli avvocati riconsiderano tutti i punti chiave delle prove finora raccolte. Tra le carte presentate, ci sono nuovi dettagli che potrebbero influenzare l’andamento del processo.

IN TRIBUNALE. In vista dell’udienza del 25 febbraio depositata una memoria di 34 pagine nella quale la difesa di Sangare «rianalizza tutti gli elementi di prova». L’avvocata Tiziana Bacicca, difensore di Moussa Sangare imputato per l’omicidio della 33enne Sharon Verzeni, uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 giugno del 2024 a Terno d’Isola, ha depositato alla Corte d’Assise di Bergamo una memoria di 34 pagine nella quale «rianalizza tutti gli elementi di prova» contenuti nel corposo fascicolo. Questo in previsione della prossima udienza del 25 febbraio. L’avvocata Bacicca avrà modo di illustrare la memoria in aula se il pm Emanuele Marchisio vorrà replicare, altrimenti i giudici si riuniranno in camera di consiglio per la sentenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Omicidio Sharon, la difesa di Sangare deposita una rianalisi degli elementi di prova Omicidio Sharon Verzeni, l’avvocata di Moussa Sangare deposita una memoria: “Rianalizzati tutti gli elementi di prova” L’avvocata di Moussa Sangare, accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, ha depositato una memoria che chiede di rivedere tutti gli elementi di prova. Rinviata sentenza su omicidio Sharon Verzeni, la nuova legale di Sangare: “Nel fascicolo elementi a suo favore” La sentenza sul caso Sharon Verzeni, inizialmente prevista per oggi, è stata rinviata al 25 febbraio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Travolto in bici a Barzana, muore 18enne di Palazzago; Monterosso, 18enne rapinato e picchiato: denunciato un 16enne. Omicidio Sharon, difesa Sangare deposita 'rianalisi' degli elementi di provaL'avvocata Tiziana Bacicca, difensore di Moussa Sangare imputato per l'omicidio della 33enne Sharon Verzeni, uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 giugno del 2024 a Terno d'Isola, ha deposita ... ansa.it Omicidio Sharon, la difesa di Sangare deposita una rianalisi degli elementi di provaIN TRIBUNALE. In vista dell’udienza del 25 febbraio depositata una memoria di 34 pagine nella quale la difesa di Sangare «rianalizza tutti gli elementi di prova». ecodibergamo.it Omicidio Sharon, difesa Sangare deposita 'rianalisi' degli elementi di prova. In vista dell'udienza del 25 febbraio #ANSA x.com Tgr Rai Lombardia. . Omicidio di Sharon Verzeni, sentenza rinviata al 25 febbraio. Lo slittamento per consentire al nuovo avvocato dell’imputato di vedere le carte. I familiari della vittima: “Sangare è e resta il suo assassino” - facebook.com facebook