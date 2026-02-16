Olympus Arts Awards | arte e poesia a Milano
Il 13 febbraio, nella Sala degli Arazzi del Museo d’Arte e Scienza di Milano, si è tenuta la cerimonia di apertura della prima edizione degli Olympus Arts Awards, evento organizzato da Olympus. La manifestazione nasce dall’intento di mettere in luce come l’arte e la poesia possano rappresentare la forza di chi ha affrontato momenti difficili. Durante la serata, artisti e poeti hanno presentato opere che raccontano storie di resistenza e speranza, attirando l’attenzione di un pubblico interessato alle emozioni che trasmettono.
Olympus Ars Awards: arte, temi e visione di Callipari
Francesca Callipari ha vinto il premio Olympus Ars Awards a Milano, portando in mostra la sua interpretazione del corpo, della luce e della rinascita.
Olympus. Il Carnevale intreccia mito e storia, e celebra i Giochi di Milano Cortina
Olympus: il Carnevale di Venezia rende omaggio ai Giochi di Milano Cortina, unendo mito, storia e arte in un dialogo che celebra lo spirito olimpico.
OLIMPUS ARTS AWARDS - ARTISTS SELECTED FOR VIDEO EXHIBITION
