Olympus Arts Awards | arte e poesia a Milano

Il 13 febbraio, nella Sala degli Arazzi del Museo d’Arte e Scienza di Milano, si è tenuta la cerimonia di apertura della prima edizione degli Olympus Arts Awards, evento organizzato da Olympus. La manifestazione nasce dall’intento di mettere in luce come l’arte e la poesia possano rappresentare la forza di chi ha affrontato momenti difficili. Durante la serata, artisti e poeti hanno presentato opere che raccontano storie di resistenza e speranza, attirando l’attenzione di un pubblico interessato alle emozioni che trasmettono.

Olympus Arts Awards: a Milano la prima edizione che celebra la resilienza umana tra arte e poesia. Venerdì 13 febbraio, nella prestigiosa Sala degli Arazzi del Museo d'Arte e Scienza di Milano, si è svolta la cerimonia di apertura della prima edizione degli Olympus Arts Awards. L'evento ha trasformato il cuore della città in un tempio dedicato alla resilienza umana. La manifestazione è stata ideata e diretta dalla storica e critica d'arte Francesca Callipari. Il progetto nasce in concomitanza con le Olimpiadi di Milano-Cortina e unisce la forza delle arti visive alla potenza evocativa della poesia.

Francesca Callipari ha vinto il premio Olympus Ars Awards a Milano, portando in mostra la sua interpretazione del corpo, della luce e della rinascita.

