Oltre 100 palazzi in vendita a Torino anche un ‘gigante’ da 24 milioni di euro in centro città

A Torino, più di cento immobili sono stati messi in vendita a causa di procedure giudiziarie e fallimenti, tra cui spicca un enorme palazzo nel cuore della città valutato 24 milioni di euro. La città sta attraversando un periodo di forte cambiamento edilizio, con numerosi edifici storici e moderni che cambiano proprietario. Tra questi, ci sono anche piccole palazzine sulle colline e appartamenti destinati all’affitto. Un’immensa proprietà in pieno centro rappresenta il fiore all’occhiello di questa ondata di vendite.

Dalle aste giudiziarie in periferia ai maxi immobili da milioni di euro nel centro, dalle residenze storiche ai fabbricati industriali. Quanto vale il mercato degli edifici interi? Perché sono così tanti? Ecco dove si trovano, chi c'è dietro queste operazioni e quanto costano Ogni immobile racconta una strategia diversa e muove capitali da capogiro. Torino sta vivendo una fase di trasformazione urbanistica senza precedenti con oltre cento edifici interi sul mercato. Aurora, Barriera, Vanchiglia, Centro, Lingotto, Mirafiori: ogni quartiere è coinvolto, tra annunci vistosi e trattative riservate.