Olimpiadi | sul Big Air di Livigno paura per Lajunen e delusione per Tabanelli
Durante le qualificazioni di Big Air a Livigno, Lajunen è rimasto ferito e Tabanelli è deluso, a causa di un salto che non è andato come previsto. La gara si è svolta nel cuore dello Snow Park, con molti spettatori che hanno assistito a momenti di grande tensione.
Il finlandese cade rovinosamente e viene trasportato in ospedale; l'azzurro sbaglia seconda e terza Run e non riesce ad accedere alla finalissima di domani Serata dalle emozioni forti quella di ieri allo Snow Park di Livigno, dove si sono disputate le qualificazioni di freestyle ski Big Air. Innanzitutto, si sono vissuti momenti davvero di grande paura per il finlandese Elias Lajunen, caduto rovinosamente a terra battendo con violenza la testa sulla neve e rimanendo immobile per alcuni secondi. Si è temuto un grave infortunio tanto che l'atleta è stato immobilizzato e caricato sul toboga direttamente “in pista”, venendo poi trasportato in ospedale, dove ha trascorso la notte.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Freestyle, Big Air maschile: delusione Tabanelli, fuori dalla finale
Miro Tabanelli ha sbagliato l’ultimo salto e si è fermato prima della finale nel Big Air maschile, lasciando gli italiani delusi.
Flora Tabanelli non farà lo slopestyle: all-in sul big air alle Olimpiadi?
Domani le qualificazioni femminili di slopestyle ai Giochi di Milano Cortina 2026 vedranno un’assenza importante.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Snowboard, Ian Matteoli in finale del big air alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Intervista esclusiva; Snowboard, a Livigno Matteoli in finale nel Big Air col punteggio più alto delle qualificazioni; Big air da Coira e competenze engadinesi dietro il park di Livigno; Dal big air a moguls e aerials: tutto sul freestyle, lo sport più spericolato di Milano Cortina 2026.
Bruttissima caduta nel Big Air delle Olimpiadi: Lajunen immobile a terra. Gli ultimi aggiornamentiAGGIORNAMENTO ORE 23.45. Il media finlandese Yle si è messo in contatto con il Comitato Olimpico Finlandese, il quale ha comunicato che Lajunen ha battuto ... oasport.it
LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: amarezza Miro Tabanelli, è fuori dalla finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 21.57 Un vero peccato per quanto ... oasport.it
MILANO CORTINA I Gli azzurri in gara il 16 febbraio. C'è Arianna Fontana. L'azzurra dello short track va per il record di medaglie, in serata tocca a Flora Tabanelli nel big air #ANSA - facebook.com facebook
Paura sul trampolino del Big Air: 18enne Lajunen portato via in barella #lajunen #milanocortina2026 x.com