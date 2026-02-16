Olimpiadi | sul Big Air di Livigno paura per Lajunen e delusione per Tabanelli

Durante le qualificazioni di Big Air a Livigno, Lajunen è rimasto ferito e Tabanelli è deluso, a causa di un salto che non è andato come previsto. La gara si è svolta nel cuore dello Snow Park, con molti spettatori che hanno assistito a momenti di grande tensione.

Il finlandese cade rovinosamente e viene trasportato in ospedale; l'azzurro sbaglia seconda e terza Run e non riesce ad accedere alla finalissima di domani Serata dalle emozioni forti quella di ieri allo Snow Park di Livigno, dove si sono disputate le qualificazioni di freestyle ski Big Air. Innanzitutto, si sono vissuti momenti davvero di grande paura per il finlandese Elias Lajunen, caduto rovinosamente a terra battendo con violenza la testa sulla neve e rimanendo immobile per alcuni secondi. Si è temuto un grave infortunio tanto che l'atleta è stato immobilizzato e caricato sul toboga direttamente “in pista”, venendo poi trasportato in ospedale, dove ha trascorso la notte.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Miro Tabanelli ha sbagliato l’ultimo salto e si è fermato prima della finale nel Big Air maschile, lasciando gli italiani delusi.

Domani le qualificazioni femminili di slopestyle ai Giochi di Milano Cortina 2026 vedranno un’assenza importante.

