Olimpiadi shock il campione scavalca e fugge nel bosco
Loic Meillard ha lasciato la pista e si è allontanato nel bosco subito dopo aver vinto la medaglia d’oro nello slalom maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La sua fuga improvvisa ha sorpreso gli spettatori e i volontari presenti al Stelvio Ski Centre, dove il campione svizzero ha deciso di allontanarsi senza attendere le premiazioni. È stato necessario intervenire per ritrovare il suo percorso e assicurarsi che stesse bene.
L’oro olimpico dello slalom maschile sulla Stelvio Ski Centre parla svizzero: a trionfare è Loic Meillard, che conquista il titolo ai Giochi di Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e firma la terza medaglia personale della rassegna. Per la Svizzera è il quarto oro su cinque gare maschili: dominio tecnico e mentale. Ma il vero show, nel bene e nel male, lo mette in scena Atle Lie McGrath. Il norvegese con padre americano, nato nel Vermont nel 2000, era leader dopo la prima manche e sembrava avere l’oro a portata di mano. Poi, sotto la pressione di una seconda discesa perfetta di Meillard, tutto è cambiato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Folle McGrath: inforca e butta l'oro, poi scavalca le reti e fugge nel bosco! Vince Meillard
Il pilota Folle McGrath ha causato grande sorpresa quando, in corsa, ha deciso di inforcare e buttare l’oro, poi ha scavalcato le reti e si è diretto nel bosco.
Il campione si accascia in mezzo al campo e muore: tragedia shock nel calcio
Nella serata di mercoledì, durante una partita di coppa allo Stadio Municipale di Olhão, un calciatore del Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense è improvvisamente accasciato sul campo, perdendo la vita.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, la caduta degli dei: Malinin in lacrime e ottavo posto per il pattinaggio; Ilia Malinin crolla e perde l'oro alle Olimpiadi invernali 2026: sono sotto shock; Pattinaggio artistico, crollano i favoriti: oro shock al Kazakistan. Grassl nono ma eroico; I genitori morti in un disastro aereo e il sogno di essere sul ghiaccio delle Olimpiadi: le emozioni del pattinatore Maxim Naumov e una foto da brividi.
Olimpiadi shock, il campione scavalca e fugge nel boscoL’oro olimpico dello slalom maschile sulla Stelvio Ski Centre parla svizzero: a trionfare è Loic Meillard, che conquista il titolo ai Giochi di Olimpiadi ... thesocialpost.it
Ilia Malinin crolla e perde l'oro alle Olimpiadi invernali 2026: «sono sotto shock»Ilia Malinin, il fenomeno americano, crolla all'ottavo posto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il suo quadruplo axel fallito consegna l'oro a sorpresa al kazako Shaidorov. Una serata di speranze ... vogue.it
"Olimpiadi, Italia da record"; "'Paramafiosi': Nordio shock contro il Csm": i titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edicola. x.com
"Olimpiadi, Italia da record"; "'Paramafiosi': Nordio shock contro il Csm": i titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edicola - facebook.com facebook