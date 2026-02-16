Olimpiadi salto con gli sci | Italia decima ed eliminata dalla terza manche

L’Italia si è fermata al decimo posto nel salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, venendo eliminata dopo la seconda manche. La squadra azzurra aveva sperato di superare le qualificazioni, ma le prestazioni non sono bastate per avanzare alla terza fase della competizione. I salti di oggi sono stati caratterizzati da vento forte e condizioni difficili, che hanno influito molto sui risultati complessivi.

È un pomeriggio amaro quello che si sta consumando sul trampolino olimpico di Milano Cortina 2026, dove il sogno dell'Italia del salto con gli sci di centrare una storica medaglia davanti al proprio pubblico si è infranto contro la dura realtà del cronometro e dei punteggi. La gara a squadre, uno degli eventi più attesi del programma invernale, ha visto gli azzurri lottare con determinazione ma arrendersi a un decimo posto che non permette l'accesso alla terza e decisiva manche. Il distacco minimo dalla Finlandia, appena nove decimi di punto, rende l'eliminazione ancora più difficile da digerire per gli atleti e per i tifosi presenti, lasciando un senso di incompiutezza per una prestazione che è apparsa solida ma priva di quel guizzo necessario per scalare le posizioni di vertice.