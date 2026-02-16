Olimpiadi prima manche dello slalom amara per l’Italia Fuori Vinatzer e Sala si salva solo Saccardi | top 10 sotto la bufera

Vinatzer e Sala sono usciti di scena nella prima manche dello slalom alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, a causa delle condizioni di neve molto difficili. La pista era coperta di neve fresca e la nebbia rendeva difficile vedere chiaramente. Solo Saccardi è riuscito a mantenere il passo, riuscendo a entrare nella top 10. La bufera in pista ha complicato molto le cose agli atleti, che si sono trovati a lottare contro il maltempo.

Giornata di alti e bassi per l'Italia nello slalom maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nella prima manche, segnata da condizioni di neve insidiose e una vera e propria bufera in pista, gli azzurri più attesi non sono riusciti a giocarsi le loro carte per le posizioni di vertice, mentre un giovane talento ha sorpreso con una prestazione convincente. Vinatzer e Sala frenati dalla neve Sulla pista tecnica, dominata nella fase iniziale dallo statunitense Atle Lie McGrath con pettorale numero 1, la prima manche ha visto Alex Vinatzer e Tommaso Sala faticare a trovare ritmo tra le porte. Vinatzer ha provato a spingere nella seconda parte della prova ma è caduto, interrompendo la sua gara e compromettendo la possibilità di rimonta nella classifica complessiva.