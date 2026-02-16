Olimpiadi | per Arianna Fontana l' abbraccio più bello dopo il quarto posto

Arianna Fontana ha vissuto una delusione ai Giochi Olimpici di Pechino, dopo aver conquistato due medaglie e aver contribuito alla qualificazione della staffetta femminile, quando si è fermata al quarto posto nei 500 metri. La campionessa di Polaggia sperava di salire sul podio anche in questa gara, ma si è dovuta accontentare di un risultato meno soddisfacente. Durante la gara, Fontana ha mostrato tutta la sua determinazione, anche se alla fine il sorriso è sfuggito. Una volta terminata la corsa, l'atleta si è avvicinata ai suoi familiari che l'hanno consolata con un abbr

A raccontare quanto accaduto, le sue sensazioni post-gara, ma soprattutto l'importanza di aver subito incontrato i suoi cari, è stata la stessa Arianna Fontana in un lungo post su Facebook: "Oggi sono arrivata quarta. Una gara difficile, una gara che mi ha tolto più di quanto mi abbia dato. Ero arrabbiata. Ho provato a restare forte, a tenere tutto dentro, come ho sempre fatto. Poi vi ho visti. La mia famiglia. I miei amici. E lì non ce l'ho fatta più. Le lacrime sono scese senza chiedere permesso - ha ammesso la leggenda dello sport italiano -. Non per il risultato. Ma per tutto quello che c'è dietro.