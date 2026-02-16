Olimpiadi pattinaggio di figura | Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini ok nel programma corto

Laura Conti e Marco Macii, insieme a Chiara Ghilardi e Marco Ambrosini, hanno superato la fase del programma corto ai Giochi grazie alle loro performance. La loro qualificazione al programma libero di lunedì 16 febbraio fa aumentare le possibilità di conquistare una medaglia, mentre i pattinatori si preparano a dare il massimo sulla pista ghiacciata.

GIOCHI. Entrambe le coppie qualificate al programma libero di lunedì 16 febbraio, sognando la medaglia. Ai Giochi di Milano Cortina, per il pattinaggio di figura, quella del 15 febbraio è stata la serata del programma corto delle coppie d’artistico: 19 in gara, le prime 16 si qualificano per il decisivo programma libero di lunedì 16 febbraio alle 20. La classifica per le medaglie è poi frutto della somma delle due prove. Festeggiano le coppie italiane in gara, festeggia anche la nostra provincia visto che entrambe parlano bergamasco. Sara Conti, 25enne di Zanica, e il milanese Niccolò Macii hanno ottenuto l’ottavo punteggio, Rebecca Ghilardi, 26enne di Pedrengo e il veneto Filippo Ambrosini il decimo: sono entrambe qualificate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

