Olimpiadi Milano-Cortina Ilia Malinin spaventa il mondo | Se mi accadesse qualcosa di brutto

Ilia Malinin ha fatto tremare il pubblico durante le Olimpiadi Milano-Cortina, preoccupando per un infortunio che potrebbe compromettere la sua partecipazione. Il pattinatore statunitense, noto per i salti audaci, ha espresso paura di un incidente grave che potrebbe impedirgli di competere ancora. Durante l’allenamento, si è fermato improvvisamente, stringendo il ginocchio, creando apprensione tra gli spettatori e i suoi avversari.

Dalla gloria annunciata alla delusione più difficile da spiegare. La gara di pattinaggio artistico maschile si è trasformata in una delle pagine più inattese della competizione, con il grande favorito scivolato lontano dal podio dopo una serata complicata. A raccontare la propria versione dei fatti è stato lo stesso Ilia Malinin, il pattinatore statunitense soprannominato "Dio dei quadrupli", che sui social ha deciso di rompere il silenzio e spiegare cosa si nascondesse dietro quel crollo improvviso. Il ventunenne, considerato il dominatore annunciato della prova individuale dopo l'oro conquistato nel team event con la squadra Usa e il primo posto nel programma corto, ha affidato a Instagram parole intense e cariche di significato.

Ilia Malinin ha condiviso sui social network il suo stato d’animo dopo il crollo a Milano-Cortina, spiegando che il “vile odio” diffuso online e la forte pressione lo hanno profondamente colpito.

Ilia Malinin ha scritto messaggi inquietanti su TikTok, dicendo che a volte vorrebbe succedesse qualcosa di brutto, perché si sente solo a gestire le difficoltà.

