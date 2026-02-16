Olimpiadi Milano-Cortina Ilia Malinin spaventa il mondo | Se mi accadesse qualcosa di brutto
Ilia Malinin ha fatto tremare il pubblico durante le Olimpiadi Milano-Cortina, preoccupando per un infortunio che potrebbe compromettere la sua partecipazione. Il pattinatore statunitense, noto per i salti audaci, ha espresso paura di un incidente grave che potrebbe impedirgli di competere ancora. Durante l’allenamento, si è fermato improvvisamente, stringendo il ginocchio, creando apprensione tra gli spettatori e i suoi avversari.
Dalla gloria annunciata alla delusione più difficile da spiegare. La gara di pattinaggio artistico maschile si è trasformata in una delle pagine più inattese della competizione, con il grande favorito scivolato lontano dal podio dopo una serata complicata. A raccontare la propria versione dei fatti è stato lo stesso Ilia Malinin, il pattinatore statunitense soprannominato “Dio dei quadrupli”, che sui social ha deciso di rompere il silenzio e spiegare cosa si nascondesse dietro quel crollo improvviso. Il ventunenne, considerato il dominatore annunciato della prova individuale dopo l’oro conquistato nel team event con la squadra Usa e il primo posto nel programma corto, ha affidato a Instagram parole intense e cariche di significato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Milano-Cortina, Ilia Malinin sconvolge il mondo: "Se mi accadesse qualcosa di brutto"
Ilia Malinin ha condiviso sui social network il suo stato d’animo dopo il crollo a Milano-Cortina, spiegando che il “vile odio” diffuso online e la forte pressione lo hanno profondamente colpito.
“Il tuo piccolo è stanco, mamma”. “A volte vorrei che mi succedesse qualcosa di brutto”: i messaggi (poi rimossi) postati da Ilia Malinin
Ilia Malinin ha scritto messaggi inquietanti su TikTok, dicendo che a volte vorrebbe succedesse qualcosa di brutto, perché si sente solo a gestire le difficoltà.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
