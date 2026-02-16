Olimpiadi Milano-Cortina il programma di oggi 16 febbraio

Oggi, 16 febbraio, le Olimpiadi di Milano-Cortina iniziano con il curling, una disciplina che porta in pista le squadre italiane. La giornata prosegue con le finali di sci alpino e pattinaggio di figura, mentre in serata si svolge la quarta manche del monobob. Sono sei le medaglie in palio che i concorrenti devono conquistare.

Le finali di sci alpino e del pattinaggio di figura e la quarta manche del monobob in serata. Oggi 16 febbraio le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno sei medaglie da aggiornare e ad aprire la giornata sarà il curling. Nel pomeriggio la seconda manche dello slalom e una semifinale di hockey femminile. In serata bob, salto con gli sci, pattinaggio, sci freestyle e curling. Ma anche l’altra semifinale di hockey. Il programma di oggi. Il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie) comprende: 10 – Bob (a Cortina d’Ampezzo): Bob a 2 maschile (1ª manche); 10 – Sci alpino (a Bormio): Slalom maschile (1ª manche);.🔗 Leggi su Open.online

Il 16 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vedranno assegnare sei medaglie in diverse discipline.

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con la quarta giornata di gare.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

