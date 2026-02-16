Olimpiadi Milano Cortina 2026 | il programma degli italiani in gara oggi
Oggi, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gli atleti italiani scendono in pista per la decima giornata di gare. La squadra azzurra punta a migliorare i risultati ottenuti finora, con alcune discipline che attirano molta attenzione, come lo sci alpino e il biathlon. In particolare, gli italiani cercheranno di conquistare medaglie in eventi cruciali, sperando di avvicinarsi alla classifica generale.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Decima giornata di competizioni alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, lunedì 16 febbraio, la squadra azzurra torna in pista con l’obiettivo di conquistare nuove medaglie, dopo aver già stabilito il record di podi ottenuti in una singola edizione dei Giochi nella giornata precedente. Le principali speranze dell’Italia sono concentrate sullo sci alpino, nello slalom maschile, e nello short track, discipline in cui gli azzurri puntano a risultati di rilievo. Grande attesa anche per la serata, quando andrà in scena la finale del big air femminile con la giovane stella Flora Tabanelli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
