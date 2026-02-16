Olimpiadi Milano-Cortina 2026 finale di Sci freestyle rinviata a causa di una bufera di neve

Una forte nevicata a Livigno ha causato il rinvio della finale di Sci freestyle alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Gli organizzatori hanno deciso di sospendere le gare dopo che una tempesta di neve ha reso impossibile svolgere le competizioni in sicurezza. La località alpina ha registrato un accumulo di neve superiore alle aspettative, creando difficoltà per gli atleti e il pubblico.

La bufera di neve che si è scatenata su Livigno ha costretto gli organizzatori delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 a sospendere temporaneamente il programma agonistico della serata. La finale dello Sci freestyle Big air femminile, uno degli eventi più attesi del calendario olimpico per la spettacolarità delle evoluzioni aeree, non ha potuto avere inizio all'orario stabilito delle 19:30. Le condizioni meteorologiche sono peggiorate drasticamente nel giro di pochi minuti, trasformando la visibilità in un muro bianco e rendendo la struttura di salto estremamente pericolosa per l'incolumità delle atlete in gara.