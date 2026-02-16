Olimpiadi Milano-Cortina 2026 biglietti della cerimonia di chiusura già a prezzi proibitivi

I biglietti per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 hanno già raggiunto prezzi elevatissimi. La causa è l’offerta limitata e le opzioni di accesso esclusivo, come gli eventi VIP. Molti appassionati si trovano a dover spendere cifre alte solo per assistere all’ultimo momento. Questa situazione sta attirando l’attenzione di molti, anche grazie alla diffusione sui social di foto di ticket da migliaia di euro.

Prezzi record per la chiusura olimpica: tra esperienze VIP e accesso limitato, la cerimonia diventa un caso mediatico. Ecco cosa sappiamo su costi, polemiche e disponibilità reale. Siamo entrati nella settimana finale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, e uno dei temi più discussi resta quello dei prezzi dei biglietti. Il Comitato Organizzatore ha sottolineato più volte il buon andamento delle vendite, con oltre un milione di tagliandi distribuiti tra pubblico generale, sponsor e programmi hospitality. Tuttavia, non sono mancate polemiche legate ai costi elevati, soprattutto per le cerimonie, percepite da molti come poco accessibili alle famiglie. Olimpiadi 2026: Biglietti in forte crescita, ma prezzi cerimonia di chiusura salgono a 2900 euro. Allarme accessibilità. Le Olimpiadi 2026 hanno registrato un aumento record di biglietti venduti, con oltre un milione di tagliandi già acquistati, ma i prezzi per la cerimonia di chiusura sono saliti a 2900 euro, alimentando le critiche sulla accessibilità. Olimpiadi Milano Cortina 2026: anche Achille Lauro alla Cerimonia di chiusura Achille Lauro parteciperà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, annunciando il suo coinvolgimento con un post sui social.