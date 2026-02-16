Olimpiadi Milano-Cortina 2026 atleti tedeschi su OnlyFans e calendari hot | Finanziamo il nostro sport Tra raduni e attrezzature servono fino a 50mila euro

Gli atleti tedeschi coinvolti nelle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 hanno deciso di usare OnlyFans e di pubblicare calendari hot per raccogliere fondi, perché le sponsorizzazioni e i finanziamenti pubblici non bastano. Ogni atleta spende fino a 50 mila euro tra raduni e attrezzature, e questa strategia alternativa permette loro di coprire le spese. La scelta solleva discussioni sulla ricerca di risorse per lo sport di alto livello.

Strategie di finanziamento alternative per far fronte alle spese degli sport ad alto livello che sponsor tradizionali e fondi pubblici non riescono a coprire. È la scelta di diversi atleti tedeschi che hanno deciso di sbarcare su OnlyFans in vista dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Tra questi la campionessa mondiale di bob nel 2024 Lisa Buckwitz, che ha aperto un profilo sulla nota piattaforma di contenuti per adulti proprio per sostenere economicamente il proprio team. "Non mi mostrerò mai completamente nuda, ma è un'opportunità per finanziare il mio sport ", sono state le sue parole alla vigilia delle Olimpiadi.