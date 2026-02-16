Olimpiadi l’austriaco Tschofenig squalificato dalla finale di salto con gli sci | i suoi scarponi erano fuori misura per 4 millimetri
Daniel Tschofenig, l’atleta austriaco, è stato escluso dalla finale di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina perché i suoi scarponi risultavano essere più grandi di 4 millimetri rispetto ai limiti consentiti. Durante il controllo dei materiali, gli ufficiali hanno rilevato questa irregolarità e hanno deciso di escluderlo dalla gara. Tschofenig avrebbe dovuto affrontare la competizione con scarponi conformi alle regole, ma la differenza di misura ha impedito la sua partecipazione.
L’austriaco Daniel Tschofenig è stato squalificato dalla finale maschile di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina. Il motivo? Ha indossato degli scarponi che sforavano di quattro millimetri la dimensione massima consentita. «Ho usato delle scarpe nuove durante l’allenamento, di cui tra l’altro non ero molto soddisfatto, ma le ho tenute. Purtroppo sono stato ingenuo e non l’ho misurato. Sono stato davvero stupido, c’era troppo stress. Ma le regole sono regole », ha detto il 23enne austriaco. La squalifica. Tschofenig – che è anche il campione della Coppa del Mondo 2025 – si era qualificato per la finale maschile individuale di salto con gli sci, ma gli scarponi leggermente over-size lo hanno costretto a rinunciare alla medaglia prima ancora di disputare l’ultima gara.🔗 Leggi su Open.online
