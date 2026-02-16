Olimpiadi il campione scavalca poi sparisce nel bosco
Durante le Olimpiadi, il campione ha superato gli avversari e poi si è allontanato nel bosco, lasciando tutti senza parole. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione: alcuni spettatori lo hanno perso di vista tra gli alberi, mentre i commentatori continuavano a parlare della gara.
C’è un momento, nello sport, in cui il rumore della folla si spegne e resta solo il respiro spezzato di chi sta per prendersi tutto. La Stelvio di Bormio, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, sembrava pronta a incoronare un nuovo re. Poi, all’improvviso, un urlo, i bastoni che volano via e una fuga che nessuno si aspettava. Perché la gara di slalom maschile non è stata solo una questione di centesimi e traiettorie. È diventata un piccolo film a cielo aperto: tensione, pressione, un dolore privato che riaffiora nel momento più crudele. E un gesto, istintivo e feroce, che ha lasciato tutti con la stessa domanda in testa: come si torna indietro da un attimo così? La prima manche si era infilata dentro una nevicata sempre più fitta.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Olimpiadi shock, il campione scavalca e fugge nel bosco
Loic Meillard ha lasciato la pista e si è allontanato nel bosco subito dopo aver vinto la medaglia d’oro nello slalom maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026.
Folle McGrath: inforca e butta l'oro, poi scavalca le reti e fugge nel bosco! Vince Meillard
Il pilota Folle McGrath ha causato grande sorpresa quando, in corsa, ha deciso di inforcare e buttare l’oro, poi ha scavalcato le reti e si è diretto nel bosco.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Olimpiadi shock, il campione scavalca e fugge nel boscoL’oro olimpico dello slalom maschile sulla Stelvio Ski Centre parla svizzero: a trionfare è Loic Meillard, che conquista il titolo ai Giochi di Olimpiadi ... thesocialpost.it
Milano Cortina, incubo McGrath: inforca e 'butta' l'oro nello slalom. Poi scavalca le recinzioni e si dispera nella neveCos'è successo alle Olimpiadi? Lo svizzero Loic Meillard ha vinto oggi la medaglia d’oro nello slalom maschile, al termine di due manche clamorose. Dietro di lui l’austriaco Fabio Gstrein, medaglia ... adnkronos.com
Reposted from @bar_dante_show Da Cortina Olimpiadi 2026 il campione @vicmarcelli #milanocortina2026 #olimpiadiinvernali #cortina #bormio #milano - facebook.com facebook
Olimpiadi Milano-Cortina, la gag del campione fermato al metal detector. Il video virale x.com