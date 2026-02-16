Olimpiadi il campione scavalca poi sparisce nel bosco

Durante le Olimpiadi, il campione ha superato gli avversari e poi si è allontanato nel bosco, lasciando tutti senza parole. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione: alcuni spettatori lo hanno perso di vista tra gli alberi, mentre i commentatori continuavano a parlare della gara.

C'è un momento, nello sport, in cui il rumore della folla si spegne e resta solo il respiro spezzato di chi sta per prendersi tutto. La Stelvio di Bormio, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, sembrava pronta a incoronare un nuovo re. Poi, all'improvviso, un urlo, i bastoni che volano via e una fuga che nessuno si aspettava. Perché la gara di slalom maschile non è stata solo una questione di centesimi e traiettorie. È diventata un piccolo film a cielo aperto: tensione, pressione, un dolore privato che riaffiora nel momento più crudele. E un gesto, istintivo e feroce, che ha lasciato tutti con la stessa domanda in testa: come si torna indietro da un attimo così? La prima manche si era infilata dentro una nevicata sempre più fitta.

Loic Meillard ha lasciato la pista e si è allontanato nel bosco subito dopo aver vinto la medaglia d’oro nello slalom maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Il pilota Folle McGrath ha causato grande sorpresa quando, in corsa, ha deciso di inforcare e buttare l’oro, poi ha scavalcato le reti e si è diretto nel bosco.

