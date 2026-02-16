Olimpiadi Fedriga | Da Sappada al mondo i nostri atleti sono leggenda

Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato che gli atleti regionali sono diventati simboli mondiali dopo le medaglie di Lisa Vittozzi e Davide Graz. La sua frase arriva poco dopo le vittorie di ieri, che hanno portato entusiasmo tra i residenti di Sappada e delle zone vicine. Fedriga ha sottolineato come le imprese degli sportivi abbiano portato il nome del Friuli Venezia Giulia in tutto il mondo.

A poche ore dall'oro olimpico di Lisa Vittozzi e dal bronzo conquistato da Davide Graz, arriva il commento del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che affida alle parole il sentimento di orgoglio dell'intera comunità regionale. "Oggi il Friuli Venezia Giulia scrive una pagina indelebile della storia dello sport mondiale grazie allo straordinario oro di Lisa Vittozzi e al bronzo di Davide Graz: un doppio successo che esalta il talento dei nostri atleti sappadini e proietta la nostra regione sul tetto del mondo ai Giochi di Milano Cortina 2026", ha dichiarato il governatore.