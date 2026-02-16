Olimpiadi | ecco tutte le medaglie in palio domani
Il martedì 17 febbraio 2026, durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, numerosi atleti si sfideranno per conquistare le medaglie in palio. La giornata si preannuncia ricca di emozioni, con eventi che si terranno su diverse piste e impianti sportivi. Gli appassionati seguiranno con attenzione le competizioni di sci alpino, biathlon e pattinaggio di velocità, dove le medaglie verranno assegnate in momenti diversi.
Sarà ancora una giornata molto intensa quella di domani, martedì 17 febbraio 2026, alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un ricco programma gare e le medaglie che saranno assegnate nelle varie venues di gara.
Olimpiadi 2026, tutte le medaglie dell’Italia – FOTO
L’Italia inizia le Olimpiadi 2026 con grande slancio.
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: domani si assegnano le prime medaglie
Domani le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo con le prime gare ufficiali.
olimpiadi invernali 2026ben 5 Medaglie Olimpiche vinte oggi dal team Italia
