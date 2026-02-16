Olimpiadi e sabotaggi ferroviari | indagini su gruppi anarchici Bologna al centro dell’attenzione

Le autorità stanno indagando su gruppi anarchici dopo una serie di sabotaggi ferroviari avvenuti in Italia, proprio mentre Milano e Cortina si preparano a ospitare le Olimpiadi invernali. A Bologna, alcuni treni sono stati danneggiati con azioni che sembrano collegarsi a motivazioni di protesta. Gli investigatori stanno esaminando le tracce lasciate sui binari e le rivendicazioni online, cercando di capire se ci siano collegamenti tra gli attacchi e le radici storiche di movimenti anarchici nel Paese.

Ferrovie nel Mirino: Indagini Anarchiche tra Olimpiadi e Radici Storiche. Una serie di sabotaggi sulle linee ferroviarie italiane, verificatisi in concomitanza con l'avvio delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, ha acceso un allarme nazionale. Le Procure di Bologna, Ancona, Milano e Lecco hanno aperto indagini per accertare un possibile collegamento con gruppi anarchici, riportando al centro del dibattito la complessità del movimento e le sue radici storiche nel Paese. L'Ondata di Disagi e le Prime Indagini. I primi segnali di allarme sono arrivati con disagi diffusi sulla rete ferroviaria, con interventi dei vigili del fuoco in diverse stazioni, tra cui Pesaro, per garantire la sicurezza.

Il governo ha convocato un vertice al Viminale dopo che diversi sabotaggi sui binari ferroviari italiani sono stati collegati a gruppi anarchici e antagonisti.

Nel giorno di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, l’Italia si trova ad affrontare una serie di sabotaggi ferroviari.

