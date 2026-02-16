Olimpiadi Brignone | Ritiro? Ora per me sciare è doloroso devo fare i conti coi miei mostri – Video
Federica Brignone ha annunciato che potrebbe ritirarsi dalle competizioni, spiegando che sciare le provoca dolore e che deve affrontare i propri demoni. La sciatrice ha aggiunto di vivere ogni giorno senza programmare troppo in avanti, e ha già fissato un nuovo appuntamento al JMedical di Torino per le cure. La sua decisione deriva da un momento difficile che sta attraversando.
"Ritiro? Vivo giorno per giorno, ovviamente ho dei programmi a breve termine. Tornerò al JMedical di Torino per curarmi". Lo ha detto Federica Brignone ai giornalisti a Casa Italia, a Cortina, dopo la vittoria del secondo oro olimpico. "Per me sciare non è banale, è doloroso, in più devo fare i conti coi miei mostri" ha aggiunto la campionessa di La Salle.
Olimpiadi 2026, Brignone: "Mi sono goduta tutto, anche se sciare è ancora doloroso"
Brignone ha raccontato di aver apprezzato la gara di gigante alle Olimpiadi 2026, nonostante il dolore che ancora prova nello sciare.
Federica Brignone pensa al ritiro? "Senza antinfiammatori non posso sciare
Federica Brignone ha detto di non poter pensare al ritiro perché senza antinfiammatori non riesce a sciare, e questa sua frase arriva dopo aver vinto il secondo oro olimpico a Cortina d'Ampezzo, dove ha dimostrato di essere ancora in forma.
