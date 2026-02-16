Olimpiadi Big Air | le condizioni di Lajunen dopo la caduta
Lajunen si è infortunato durante le qualificazioni maschili del Big Air a Milano Cortina 2026, a causa di una caduta che ha attirato l’attenzione degli spettatori. La caduta si è verificata mentre stava tentando un salto complesso allo Snow Park di Livigno, dove le condizioni della pista erano particolarmente difficili a causa del vento.
Le qualificazioni maschili del Big Air ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, disputatesi ieri sera allo Snow Park di Livigno, hanno offerto grande spettacolo, ma anche un momento di spavento. Protagonista involontario è stato il giovane freestyle finlandese Elias Lajunen, vittima di una brutta caduta durante il primo salto, che ha fatto velocemente il giro del Mondo. Nel corso dell’atterraggio, Lajunen ha sbattuto la testa sulla neve, apparentemente perdendo conoscenza. Il tempestivo intervento del personale medico però ha rassicurato tutto. Nonostante il momento di tensione, l’atleta ha alzato il pollice mentre veniva trasportato in barella, segno che era cosciente e, almeno inizialmente, non aveva riportato danni gravi.🔗 Leggi su Sportface.it
Come sta Elias Lajunen: le condizioni dopo la tremenda caduta nel Big Air
Elias Lajunen si trova in ospedale dopo aver subito una caduta brutale durante le qualificazioni del Big Air a Livigno, evento che si svolge nel tentativo di qualificarsi per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.
Bruttissima caduta nel Big Air delle Olimpiadi: Lajunen immobile a terra. Gli ultimi aggiornamenti
Durante il Big Air delle Olimpiadi, Lajunen è caduto pesantemente e si è fermato a terra.
