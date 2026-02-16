Olimpiadi Arianna Fontana fuori dal podio nei 1000 | la beffa dopo un contatto sospetto Avanza Sighel di nuovo al traguardo di spalle – Gli azzurri in gara oggi 16 febbraio

Arianna Fontana ha perso il podio nei 1000 metri di short track ai Giochi di Milano Cortina a causa di un contatto sospetto durante la gara. La sportiva azzurra, che aveva già conquistato l’oro nella staffetta e l’argento nei 500 metri, si è fermata al quarto posto, dietro l’olandese Xandra Velzeboer, la canadese Courtney Sarault e la coreana Gilli Kim. La gara si è conclusa con l’olandese che ha tagliato il traguardo davanti a tutte, lasciando Fontana fuori dal podio di pochi centesimi.

Arianna Fontana manca il podio dei 1000 metri dello short track ai Giochi di Milano Cortina. L'olimpionica azzurra, dopo l'oro in staffetta e l'argento nei 500, ha chiuso al quarto posto alle spalle dell'olandese Xandra Velzeboer, oro, alla canadese Courtney Sarault, argento e alla coreana Gilli Kim, bronzo. Fontana ha dovuto attendere l'esito del video review, dopo aver subito un contatto che le ha fatto perdere terreno. Sighel ai quarti di finale nei 500 metri di short track. Pietro Sighel si guadagna un posto ai quarti di finale nei 500 metri dello short track. Dopo un testa a testa in batteria, l'azzurro è partito come un proiettile e ha chiuso secondo, tagliando il traguardo di spalle.