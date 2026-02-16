Achille Lauro si esibirà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina perché è stato scelto per portare sul palco il suo stile unico. La manifestazione si terrà il 22 febbraio all’Arena di Verona, dove l’artista presenterà una performance live durante lo spettacolo intitolato “Beauty in Action”.

Il 22 febbraio è la data nella quale si concluderanno i Giochi Invernali di Milano Cortina. La cerimonia di chiusura si svolgerà all’Arena di Verona con lo show intitolato “Beauty in Action”. Un ospite speciale che si esibirà sarà Achille Lauro È ufficiale, Achille Lauro si esibirà all’Arena di Verona in occasione della Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il cantante romano è pronto a lasciare il segno durante un evento straordinario. Lo spettacolo che chiuderà i Giochi Invernali è realizzato in collaborazione con Filmmaster, e si intitola “Beauty in Action”. L’obiettivo dello show è quello di imprimere nel cuore di tutti un ricordo conclusivo all’altezza delle emozioni provate durante i Giochi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Olimpiadi, Achille Lauro si esibirà alla cerimonia di chiusura

