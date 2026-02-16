Olimpiadi a rischio? Viminale allerta per sabotaggi alla rete ferroviaria | indagini su matrice anarchica

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha convocato un vertice urgente al Viminale dopo che alcuni sabotaggi hanno danneggiato i binari delle ferrovie italiane, specialmente lungo le tratte dell’Alta Velocità tra Roma, Bologna e Pesaro. Questi atti di vandalismo, riconducibili a gruppi di ispirazione anarchica, hanno provocato ritardi e disagi ai viaggiatori e hanno messo in allerta le autorità in vista delle prossime Olimpiadi. Recentemente, le forze dell’ordine stanno intensificando le indagini per individuare i responsabili e garantire la sicurezza della rete ferroviaria.

Sabotaggi ai binari: il Viminale coordina l'azione, allerta sicurezza per le Olimpiadi. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato un vertice d'urgenza al Viminale per affrontare una serie di sabotaggi che hanno colpito la rete ferroviaria italiana, in particolare la linea dell'Alta Velocità nelle regioni di Roma, Bologna e Pesaro. L'allarme è scattato in concomitanza con l'avvicinarsi delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture e sulla possibile matrice ideologica degli attacchi. L'escalation degli attacchi e le indagini in corso.