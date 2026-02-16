Olimpiadi 2026 Vinatzer subito fuori nello slalom – La diretta

Arianna Vinatzer ha subito un’eliminazione nello slalom alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, perché ha sbagliato una porta chiave e ha perso tempo prezioso. La gara si è svolta questa mattina, e la sua corsa si è conclusa già in prima manche, lasciando gli appassionati senza possibilità di vederla in finale. La discesa si è rivelata difficile, e il risultato ha sorpreso molti, considerando che Vinatzer era tra le favorite.

Giorno 10 delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Grande attesa per Arianna Fontana, l’atleta azzurra più medagliata di sempre assieme allo schermidore Edoardo Mangiarotti. La 35enne di Sondrio oggi torna in pista per la finale dei 1000m femminili dello short track. L’Italia ripone delle speranze anche in due coppie del pattinaggio artistico, impegnate questa sera nel programma libero, si tratta di Sara Conti-Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. La serata si conclude con le performance di Flora Tabanelli nel big air dello sci acrobatico e Giada Andreutti e Simona de Silvestro nel bob. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Vinatzer subito fuori nello slalom – La diretta LIVE Sci alpino, Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA: Vinatzer subito fuori nella tormenta di neve Samuel Kolega e Vinatzer sono usciti subito nella tempesta di neve durante il primo slalom maschile alle Olimpiadi. LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer conservativo, Kastlunger sul filo, già fuori Sala Segui la diretta dello slalom di Adelboden 2026, con aggiornamenti su Vinatzer, Kastlunger e Sala. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vinatzer: Gio Franzoni si meritava la medaglia, mi dispiace tantissimo; Milano Cortina 2026. Short track 1500 metri: Spechenhauser 10°. Curling donne: Italia-Svezia 6-8; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, lunedì 9 febbraio; Olimpiadi: tutte le gare e i risultati in tempo reale oggi 16 febbraio 2026. Alex Vinatzer fatalista: Non ho retto la pressione delle Olimpiadi in casaPer Alex Vinatzer le Olimpiadi, in slalom speciale, finiscono male. Anzi, malissimo: nella prima manche, sotto una tormenta di neve che fa faticare ... oasport.it Olimpiadi in diretta LIVE, Vinatzer e Sala fuori nella prima manche dello slalom maschile: tra poco Arianna Fontana in pistaGiorno 11 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 16 febbraio, con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, sci alpino: a che ora e dove vedere in tv lo slalom maschile con Alex Vinatzer - facebook.com facebook Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen ha vinto l'oro nello slalom gigante maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina. L'altoatesino Vinatzer è uscito nella seconda manche, il trentino De Aliprandini ha perso uno sci nella prima frazione di gara. x.com