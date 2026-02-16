Alex Vinatzer si trova ancora incredulo dopo aver abbandonato le Olimpiadi di Milano Cortina senza aver conquistato una medaglia. La sua delusione deriva da una serie di errori nelle discese libere e nel super-G, che hanno compromesso le sue possibilità di successo. Vinatzer, che sperava di portare a casa almeno un podio, si è dovuto accontentare di un piazzamento fuori dalla zona medaglie in tutte le gare a cui ha partecipato.

È incredulo Alex Vinatzer. Lo sciatore, su cui l’Italia riponeva grandi speranze di medaglia, esce di scena dalle Olimpiadi di Milano Cortina senza salire sul podio in nessuna delle specialità in cui ha gareggiato. L’ultima delusione è arrivata dallo slalom maschile: a Bormio l’azzurro è partito arretrato sulle punte e ha commesso subito un errore; pur riuscendo a restare in piedi, ha poi inforcato a un terzo del tracciato. La sua discesa è finita dopo soli 22 secondi. Una maledizione, quella che sembra averlo afflitto in questi Giochi invernali. Combinata maschile e gigante: gli altri flop. Queste Olimpiadi invernali non erano partite bene per Alex Vinatzer. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, sfortuna Vinatzer: per lui i Giochi non sono mai decollati

