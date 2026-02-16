Olimpiadi 2026 Sala | Poco spirito olimpico in città? lo dice chi vive a Roma

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato le voci sullo scarso entusiasmo per le Olimpiadi 2026, accusando chi sostiene questa idea di non vivere a Milano ma a Roma. Sala ha precisato che chi critica l'energia della città si sbaglia, perché chi risiede a Roma pensa diversamente. Durante un evento alla Triennale, ha aggiunto che i milanesi sono pronti a sostenere l’evento e che il vero spirito olimpico si sente nelle strade di Milano.

" Poco spirito olimpico a Milano? Non è vero, lo dice chi vive a Roma". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un appuntamento a Casa Italia in Triennale a Milano. A chi gli chiedeva se fosse dispiaciuto della scarsa presenza del governo in città, in particolare della premier Giorgia Meloni, Sala ha risposto: "È una scelta loro, io sarei felice venissero tutti a prescindere dallo schieramento politico e del ruolo perché è un momento di festa. Immagino che abbiano agende molto complesse".

