Olimpiadi 2026 la Gdf sequestra merchandising contraffatto a Como

Le Fiamme Gialle di Como hanno sequestrato merce contraffatta legata alle Olimpiadi 2026, causando il fermo di numerosi gadget e abbigliamento. Durante un’operazione nel centro cittadino, i finanzieri hanno trovato prodotti con marchi falsificati, pronti per essere venduti a clienti ignari. L’attività si inserisce nel piano “Milano – Cortina 2026” per fermare la vendita di merce falsa e proteggere i diritti degli organizzatori olimpici. I controlli si sono estesi anche ai principali negozi online, dove sono stati individuati ulteriori articoli sospetti.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Como, nell’ambito del dispositivo operativo denominato “Piano Milano – Cortina 2026”, finalizzato alla tutela della proprietà intellettuale e alla repressione della vendita di prodotti contraffatti connessi agli eventi olimpici, hanno avviato articolati approfondimenti, anche attraverso il monitoraggio dei principali marketplace, volti a verificare l’eventuale presenza in commercio di materiali (gadget, magliette, cappelli ) contraffatti riconducibili all’evento olimpico in corso. Individuate alcune vendite online di magliette recanti il logo falso “Milano –Cortina 2026” riconducibili, ad una impresa operante nel settore del commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori in Provincia di Como. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026, la Gdf sequestra merchandising contraffatto a Como Gorizia, la GdF sequestra 110 kg di cocaina Le Fiamme Gialle di Gorizia hanno sequestrato oltre 110 kg di cocaina durante un’operazione mirata al contrasto del traffico di droga. Genova, la Gdf sequestra cocaina per 1,5 miliardi di euro Le forze dell’ordine di Genova hanno effettuato un importante sequestro di droga nel porto di Sampierdarena, sequestrando cocaina per un valore stimato di 1,5 miliardi di euro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, la Gdf sequestra merchandising contraffatto a Como; Felpe Milano-Cortina 2026 taroccate, scatta il sequestro della Guardia di Finanza di Como; Felpe e articoli con il logo falso Milano-Cortina 2026: blitz della guardia di finanza nel Comasco; Gdf Como piano Milano-Cortina 2026, intensificati i controlli contro la contraffazione. Olimpiadi 2026, la Gdf sequestra merchandising contraffatto a Como(LaPresse) Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Como, nell’ambito del dispositivo operativo denominato Piano ... stream24.ilsole24ore.com Felpe Milano-Cortina 2026 taroccate, scatta il sequestro della Guardia di Finanza di ComoI finanzieri hanno individuato e denunciato un’impresa comasca attiva nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori, ritenuta collegata alla vendita di abbigliamento con logo falso ... varesenews.it ÈTv Marche. . Le #news del #13febbraio con Maurizio Socci Buongiorno Netweek - Rassegna Stampa #olimpiadi #carnevale #donne #meteo #canale61 #italia #canale12 #marche 10 #Valled’Aosta 10 #piemonte 10 #emiliaromagna 11 #lazio 13 #lombardia - facebook.com facebook