Olimpiadi 2026 Kirsty Coventry visita Casa Italia a Cortina
Kirsty Coventry, presidente del Cio, ha fatto visita questa mattina a Casa Italia a Cortina, portando con sé l’interesse per le future Olimpiadi invernali del 2026. La dirigente ha percorso le diverse aree della struttura, che ospiterà gli atleti italiani durante i Giochi, e ha osservato da vicino i preparativi in corso. Coventry è stata accompagnata anche nelle sedi di Milano e Livigno, punti chiave per l'organizzazione dei giochi.
La presidente del Cio Kirsty Coventry si è recata in visita questa mattina a Casa Italia a Cortina. Coventry è stata accompagnata nelle varie zone della struttura dedicata agli Azzurri, realizzata in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, assieme alle sedi del capoluogo meneghino e di Livigno.
Olimpiadi 2026, Kirsty Coventry promuove l’Italia: “Sono Giochi magici” – La diretta
Kirsty Coventry, ex nuotatrice e attuale membro del Comitato Olimpico Internazionale, promuove l’Italia definendo i Giochi di Milano-Cortina “magici” e sottolineando l’atmosfera unica che si respira in città.
Olimpiadi 2026, la presidente del Cio Kirsty Coventry promuove i Giochi in Italia
Kirsty Coventry, presidente del Cio, ha visitato Cortina d’Ampezzo per valutare le Olimpiadi 2026 e si è detta soddisfatta dei progressi fatti dall’Italia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
