Kirsty Coventry, presidente del Cio, ha fatto visita questa mattina a Casa Italia a Cortina, portando con sé l’interesse per le future Olimpiadi invernali del 2026. La dirigente ha percorso le diverse aree della struttura, che ospiterà gli atleti italiani durante i Giochi, e ha osservato da vicino i preparativi in corso. Coventry è stata accompagnata anche nelle sedi di Milano e Livigno, punti chiave per l'organizzazione dei giochi.

La presidente del Cio Kirsty Coventry si è recata in visita questa mattina a Casa Italia a Cortina. Coventry è stata accompagnata nelle varie zone della struttura dedicata agli Azzurri, realizzata in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, assieme alle sedi del capoluogo meneghino e di Livigno.

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Kirsty Coventry visita Casa Italia a Cortina

Kirsty Coventry, ex nuotatrice e attuale membro del Comitato Olimpico Internazionale, promuove l’Italia definendo i Giochi di Milano-Cortina “magici” e sottolineando l’atmosfera unica che si respira in città.

Kirsty Coventry, presidente del Cio, ha visitato Cortina d’Ampezzo per valutare le Olimpiadi 2026 e si è detta soddisfatta dei progressi fatti dall’Italia.

