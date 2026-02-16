Olimpiadi 2026 Kirsty Coventry visita Casa Italia a Cortina

Kirsty Coventry, presidente del Cio, ha fatto visita questa mattina a Casa Italia a Cortina, portando con sé l’interesse per le future Olimpiadi invernali del 2026. La dirigente ha percorso le diverse aree della struttura, che ospiterà gli atleti italiani durante i Giochi, e ha osservato da vicino i preparativi in corso. Coventry è stata accompagnata anche nelle sedi di Milano e Livigno, punti chiave per l'organizzazione dei giochi.

Kirsty Coventry, ex nuotatrice e attuale membro del Comitato Olimpico Internazionale, promuove l’Italia definendo i Giochi di Milano-Cortina “magici” e sottolineando l’atmosfera unica che si respira in città.

Kirsty Coventry, presidente del Cio, ha visitato Cortina d’Ampezzo per valutare le Olimpiadi 2026 e si è detta soddisfatta dei progressi fatti dall’Italia.

