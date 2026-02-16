Olimpiadi 2026 | il programma di domani martedì 17 febbraio Orari tv ordine delle gare

Il programma di domani, martedì 17 febbraio, si arricchisce di sette nuove medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo che sono state ufficializzate le gare di oggi. Tra gli eventi più attesi ci sono lo slopestyle femminile di snowboard e la staffetta maschile di biathlon, che promettono spettacolo sulle piste. La giornata si apre con le qualifiche di alcune discipline e si conclude con le finali, con le tv pronte a trasmettere tutte le emozioni in diretta. Le gare si svolgono in diverse location, tra cui il centro di Cortina e le strutture di Milano, coinvolgendo atleti da tutto

Domani, martedì 17 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sette i titoli in palio, ovvero quelli dello slopestyle femminile di snowboard, dell'inseguimento individuale maschile di combinata nordica, della staffetta maschile di biathlon, dei team pursuit di speed skating, del big air maschile di sci freestyle e del bob a 2 maschile. Oltre alle finali in programma, proseguiranno i round robin di curling, maschile e femminile, si terranno i play-off del torneo di hockey su ghiaccio maschile, si disputeranno le qualificazioni degli aerials, maschili e femminili, ed andrà in scena lo short program femminile di pattinaggio artistico.