Olimpiadi 2026 | Fontana e Confortola caccia al podio nello short-track a Bormio si chiude lo sci alpino maschile

Matteo Fontana e Federico Confortola puntano al podio nello short-track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, mentre a Bormio si conclude la stagione dello sci alpino maschile. Domani, gli atleti affronteranno una giornata decisiva con gare di short-track e sci alpino, cercando di conquistare medaglie importanti.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Domani una Giornata Cruciale tra Short-Track, Sci Alpino e Ricerca di Medaglie. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 entrano nella fase clou. Lunedì 16 febbraio sarà una giornata intensa, con finali decisive in diverse discipline, tra cui lo short-track e lo sci alpino. L’attenzione è massima sulle atlete italiane Arianna Fontana ed Elisa Confortola, chiamate a competere per il podio, e sulla competizione maschile di slalom speciale a Bormio, in Valtellina, che chiuderà il programma di sci alpino. Short-Track: Fontana e Confortola alla Caccia del Podio. Lo short-track si preannuncia come uno dei momenti più avvincenti della giornata.🔗 Leggi su Ameve.eu

La staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 va avanti con l’Italia in testa.

Questa mattina l’Italia ha conquistato il secondo oro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

