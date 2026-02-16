Olimpiadi 2026 Coventry | Brignone sia d' ispirazione si può tornare più forti
Coventry, 2026: il commissario locale ha lodato Federica Brignone per aver superato le difficoltà e aver raggiunto le Olimpiadi, sottolineando che la sua storia può motivare altri atleti. La sciatrice italiana, che ha affrontato numerosi infortuni negli ultimi anni, si prepara a tornare in gara con ancora più forza, portando con sé un esempio di perseveranza. La sua esperienza dimostra che con impegno e determinazione si può superare ogni ostacolo e tornare più forti di prima.
“La squadra italiana sta andando benissimo. Federica nove mesi fa non pensava che sarebbe stata qui, e per me la sua storia dimostra ancora una volta l’impegno, il talento, la passione, il duro lavoro, la lotta e la determinazione degli atleti, il meglio dell’umanità. È quello che vediamo ogni giorno”. Così la presidente del Cio Kirsty Coventry, ospite a Casa Italia a Cortina, parlando dell’exploit di Federica Brignone, vincitrice di due ori ai Giochi di Milano Cortina. “Spero davvero che le sue azioni, insieme a quelle di tutti gli altri atleti, ispirino le persone a essere migliori e più gentili e a sapere che, quando la vita ti butta giù, puoi rialzarti e tornare ancora più forte”, ha aggiunto l’ex nuotatrice sudafricana. 🔗 Leggi su Lapresse.it
