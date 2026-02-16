Olimpiadi 2026 Brignone nella leggenda | vince l’oro anche in gigante

Federica Brignone ha conquistato l’oro nello slalom gigante ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, grazie a una gara perfetta e alla pressione della grande manifestazione. La sciatrice italiana ha dominato la discesa, portando a casa la medaglia d’oro davanti a migliaia di tifosi che hanno riempito gli spalti con bandiere e cori. Alla fine, Brignone ha alzato il trofeo mentre il pubblico esplodeva di gioia, cantando l’inno di Mameli.

Federica Brignone canta l'inno di Mameli sul gradino più alto del podio, accompagnata dal pubblico che sventola bandiere tricolore dopo l'enorme boato che le ha riservato al traguardo. E con lei cantiamo un po' tutti noi, testimoni di una delle imprese più incredibili. Dopo aver fatto la storia, entra nella leggenda: è oro in gigante, la sua specialità prediletta e quella in cui è campionessa mondiale in carica, dove va a medaglia ininterrottamente da tre Olimpiadi di fila. Federica Brignone, Cortina, 15 febbraio 2026 (AP PhotoMarco Trovati) Questa volta però la "Tigre" di La Salle si mette al collo il metallo più prezioso: il bronzo di Pyeongchang e l'argento di Pechino fanno spazio in bacheca al trionfo di Milano-Cortina, tre giorni dopo l'impresa già compiuta in supergigante.