Olimpiadi 2026 Brignone | Mi sto ancora chiedendo come sia stato possibile
Martina Brignone si chiede ancora come sia riuscita a perdere la qualificazione alle Olimpiadi 2026, un risultato che le ha preso di sorpresa. La campionessa di sci ha ammesso di aver passato la notte a ripensare a quello che è successo, mentre si trovava a casa sua, a La Thuile. La delusione si fa sentire, e lei stessa ha confessato di non aver ancora trovato una spiegazione chiara.
(LaPresse) – “Stamattina quando mi sono svegliata ho proprio pensato ‘ma come è potuto succedere tutto questo?’. E mi sto chiedendo ancora il perché e il per come”. Lo ha detto Federica Brignone in conferenza stampa a Casa Italia a Cortina dopo il il doppio oro un Super G e Slalom gigante. “Non sono una ragazzina di 18 anni, sono stata sempre cosciente di dove fossi, ma ancora di più adesso sono consapevole di cosa mi sto giocando ma mi chiedo come sia possibile tutto quello che è successo in questi giorni”, ha proseguito l’azzurra. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “è una persona umilissima, con noi atleti si è sempre comportato con rispetto e umiltà, che a me piace moltissimo”, ha affermato la sciatrice valdostana. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Olimpiadi 2026, Brignone: "Mi sono goduta tutto, anche se sciare è ancora doloroso"
Brignone ha raccontato di aver apprezzato la gara di gigante alle Olimpiadi 2026, nonostante il dolore che ancora prova nello sciare.
A Brignone il premio ‘Leggenda’ ai Gazzetta Awards: “Sto bene, sto provando a tornare per le Olimpiadi”
Federica Brignone riceve il premio 'Leggenda' ai Gazzetta Awards, riconoscimento al suo eccellente percorso nello sport.
Brignone, risveglio choc dopo il doppio oro: «Avrei voluto dirvi che sono andata a fare baldoria, ma sono stravolta» VIDEOdalla nostra inviata a Cortina, Angela Pederiva Buongiorno Dolomiti, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 viste da Nordest. Il nostro incontro con Federica Brignone. «Avrei voluto ... ilgazzettino.it
Olimpiadi, Fontana quarta. Brignone: «Darei gli ori per evitare infortunio»La regina del Super G e dello slalom gigante: «Mi sono rovinata completamente la gamba e il ginocchio, e ogni giorno è una lotta». Bene gli azzurri in mattinata ... ilsole24ore.com
