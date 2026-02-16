Olimpiadi 2026 appuntamento con la storia rimandato per Arianna Fontana
Arianna Fontana non gareggerà alle Olimpiadi di Milano Cortina, fermata da un infortunio durante l’allenamento. La campionessa azzurra, che aveva già conquistato 13 medaglie olimpiche, sperava di superare il suo record personale. Tuttavia, l’incidente ha impedito di partecipare alla competizione, lasciando in sospeso la possibilità di un’altra storica impresa.
Alle Olimpiadi di Milano Cortina sfuma almeno per il momento la possibilità che Arianna Fontana, l'atleta azzurra più medagliata di sempre insieme allo schermidore Edoardo Mangiarotti, superi il suo stesso record di 13 medaglie, fissato dopo la vittoria dell'argento nei 500 metri dello short track. Per quella che molti chiamano " Freccia Bionda ", la possibilità di infrangere quota 13 podi avrebbe potuto concretizzarsi nella finale dei mille metri dello short track, dove però si è piazzata solo quarta con il tempo di 1'28?745.
Milano Cortina, Arianna Fontana nella storia: vince la sesta medaglia in sei Olimpiadi consecutive
Arianna Fontana entra nella storia dello sport italiano e internazionale.
Olimpiadi Milano Cortina, oro per l’Italia nella staffetta dello short track: Arianna Fontana è storia
L'Italia conquista il primo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
CHE BEFFA PER ARIANNA Fontana chiude in quarta posizione la finale dei 1000m di short track. L’italiana è stata toccata (e quindi penalizzata) dalla cinese Gong Li a soli tre giri dal termine, quando era in lotta per la seconda posizione. Forza Ari, ti rifarai x.com
In una distanza che non è la sua, Arianna Fontana stava giocandosi la medaglia nella finale dei 1000 metri. Poi la manovra sbagliata da parte dell'atleta cinese Gong Li che taglia fuori l'Azzurra. Arianna prova il rientro, recupera terreno ma finisce ai piedi del p - facebook.com facebook