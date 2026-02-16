Olimpiadi 16 febbraio | il programma e gli italiani in gara oggi

Il 16 febbraio, durante la tredicesima giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si svolgono diverse competizioni sportive. Tra gli eventi in programma, ci sono le discipline di sci e snowboard, con atleti italiani pronti a sfidare gli avversari per conquistare medaglie. Sono previste anche le ultime prove di biathlon, dove gli italiani cercano di migliorare i loro risultati precedenti. La giornata si svolge tra le montagne e le piste di Cortina, con circa 200 atleti in azione, tra cui alcuni italiani che puntano a salire sul podio.

Oggi lunedì 16 febbraio andrà in scena la 13a giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo la domenica memorabile vissuta dall'Italia (illuminata dall'oro di Federica Brignone nel gigante e dal trionfo di Lisa Vittozzi nell'inseguimento di biathlon) gli azzurri tornano in pista con ambizioni importanti. Fari puntati soprattutto sullo slalom maschile di sci alpino sulla celebre Pista Stelvio di Bormio. In gara Alex Vinatzer, chiamato a due manche di altissimo livello per inseguire un risultato di prestigio. Con lui anche Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi e Tommaso Sala.