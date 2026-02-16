Oksana Murasova condannata per l' omicidio dell' ex accoltella il nuovo compagno ma viene rilasciata | È legittima difesa

Oksana Murasova, condannata per l’omicidio dell’ex, ha ferito con un coltello il nuovo compagno durante una lite in casa, ma è stata poi rilasciata con l’accusa di legittima difesa. La scena si è svolta ieri sera in un appartamento di via Soffredini, dove la donna ha afferrato il coltello e ha colpito l’uomo dopo un diverbio acceso.

Una lite in casa, poi la donna afferra il coltello e colpisce il compagno. È l'aggressione avvenuta nella serata di ieri, domenica 15 febbraio, in un appartamento in via Soffredini a Milano, nella zona nord della città. Lì sono giunti i soccorsi e la polizia di Stato. L'uomo, 50 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Ad aver sferrato la coltellata è stata Oksana Murasova, 39enne lituana. Condannata per l'omicidio dell'ex In passato Oksana era stata già arrestata per l'omicidio dell'allora convivente Bilous Ruslan, di 31 anni, sempre a Milano, e per quel delitto aveva scontato una pena di 8 anni di detenzione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Oksana Murasova, condannata per l'omicidio dell'ex accoltella il nuovo compagno ma viene rilasciata: «È legittima difesa» Accoltella il compagno: è legittima difesa, Oksana Murasova se la cava con una denuncia Oksana Murasova ha accoltellato il suo compagno durante una lite a Milano, sostenendo di aver agito in legittima difesa. Oksana Murasova, la ballerina già condannata per l'omicidio dell'ex che ha accoltellato il nuovo compagno Oksana Murasova, ballerina condannata per aver ucciso il suo ex e recentemente accusata di aver ferito il suo nuovo compagno, è stata coinvolta in un episodio violento a Milano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Accoltella il fidanzato durante lite: denunciata Oksana Murasova, l'ex ballerina che uccise il compagno; Undici anni fa uccise il compagno e finì in carcere: Oksana Murasova accoltella il nuovo partner; Undici anni fa uccise il compagno con una coltellata, l’ex ballerina Oksana si ripete: ferito il convivente con un fendente; Ex ballerina lituana ferisce il compagno con una coltellata, già condannata per omicidio. Oksana Murasova, condannata per l'omicidio dell'ex accoltella il nuovo compagno ma viene rilasciata: «È legittima difesa»Una lite in casa, poi la donna afferra il coltello e colpisce il compagno. È l'aggressione avvenuta nella serata di ieri, domenica ... msn.com Oksana Murasova, la ballerina già condannata per l'omicidio dell'ex che ha accoltellato il nuovo compagnoL'uomo è stato raggiunto da un fendente al fianco sinistro mentre si trovava in un appartamento di via Soffredini, a Milano ... today.it A MILANO, LA 38ENNE LITUANA OKSANA MURASOVA È STATA ARRESTATA PER AVER ACCOLTELLATO IL COMPAGNO... x.com Accoltella il partner dopo una lite, 11 anni fa uccise il compagno e finì in carcere: denunciata La ballerina ucraina Oksana Murasova ha scontato otto anni per omicidio colposo: secondo la ricostruzione aveva reagito dopo che l’uomo aveva spinto la figlia di 3 - facebook.com facebook