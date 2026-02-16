Odyssey legale di un migrante | Viminale condannato a risarcire dopo 20 anni di espulsioni e ricorsi

Il Tribunale di Roma ha condannato il Viminale a pagare 700 euro a un cittadino algerino di 56 anni, R., dopo aver trascorso 20 anni tra espulsioni e ricorsi. La causa di questa decisione risale alle numerose vicende giudiziarie che hanno coinvolto il migrante, rimasto bloccato in un lungo percorso legale senza riuscire a ottenere una soluzione definitiva. La sua storia si intreccia con le continue contestazioni e le ripetute espulsioni che lo hanno tenuto in uno stato di limbo per due decenni.

Viminale risarcito: la lunga odissea legale di un migrante tra espulsioni e contestazioni. Il Viminale è stato condannato dal Tribunale di Roma a risarcire con 700 euro un cittadino algerino di 56 anni, R.L., a seguito di una complessa vicenda giudiziaria durata due decenni. La sentenza, emessa il 10 febbraio, solleva interrogativi sulle procedure di espulsione, sulle condizioni di detenzione nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) e sull'adeguatezza delle garanzie per i diritti dei migranti, anche in presenza di precedenti penali. Il caso evidenzia le difficoltà di un percorso amministrativo e legale costellato da reiterate espulsioni e numerosi ricorsi.

Il Viminale è stato condannato a pagare 700 euro a un migrante perché ha trasferito senza motivo e ha fornito informazioni false sulla destinazione.

