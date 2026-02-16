Odgaard Bologna ufficiale il rinnovo dell’attaccante | l’annuncio del club

Il Bologna ha confermato il rinnovo dell’attaccante Odgaard, dopo che lui ha firmato il nuovo contratto. La firma è arrivata ieri pomeriggio nello studio del club, con il giocatore che ha firmato un accordo fino al 2026. La società ha voluto assicurarsi le sue prestazioni, considerando il suo ruolo chiave nella squadra. Ora, Odgaard continuerà a vestire la maglia rossoblù anche nelle prossime stagioni.

