Obama reagisce al video razzista pubblicato da Trump | Negli Usa è degenerato tutto non c’è più decoro

Barack Obama ha commentato il video razzista diffuso da Donald Trump, accusando il paese di aver perso il rispetto e il decoro. La pubblicazione, che mostra lui e Michelle come scimmie, ha suscitato molte polemiche e ha portato l’ex presidente a parlare pubblicamente. La diffusione di contenuti così offensivi ha acceso nuove tensioni nella politica americana.

La politica americana ha toccato un nuovo minimo. Barack Obama ha rotto il silenzio dopo che un video contenente immagini razziste che raffiguravano lui e l’ex first lady Michelle come scimmie è stato condiviso sul profilo Truth Social di Donald Trump. Le parole dell’ex presidente sono pesanti come macigni: “ Si è perso il senso del decoro ” e la situazione negli Stati Uniti “ è degenerata a un livello di crudeltà mai visto prima “. Non si tratta di una polemica politica ordinaria. Obama ha scelto termini che raramente utilizza nel dibattito pubblico, descrivendo quello che sta accadendo sui social media e in televisione come “ una specie di spettacolo da clown “. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Obama reagisce al video razzista pubblicato da Trump: “Negli Usa è degenerato tutto, non c’è più decoro” “Negli Usa il decoro è sparito”. Obama rompe il silenzio sul video razzista rilanciato da Trump Barack Obama denuncia che negli Stati Uniti il rispetto per il decoro è scomparso, in seguito alla diffusione di un video razzista sui social di Trump che lo ritrae con Michelle come scimmie. Usa, Obama rompe il silenzio sul video razzista di Trump: ‘Il senso del decoro pubblico è stato perso’ Barack Obama ha commentato il video razzista diffuso da Donald Trump, affermando che il rispetto per il decoro pubblico si è dissolto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Obama reagisce al video condiviso da Trump, che lo ritrae come una scimmia; Rapina a Fushë Kosovë qualche giorno fa, arrestato il sospettato – nel suo appartamento sono state trovate prove relative al caso; Questi posti sono senza elettricità oggi; Trump, gli Obama come scimmie: il video razzista rilanciato dal presidente. Dopo la debole parentesi del governo Biden negli Usa (2021-2024), il ritorno in parte sorprendente del secondo governo Trump nel 2025 ha costretto la Ue... - facebook.com facebook Il #15febbraio 1903 è lanciato negli Usa #TeddyBear, primo orsacchiotto in peluche. Realizzato da 2 immigrati russi proprietari di un negozio di giocattoli a Brooklyn. Per il nome dell'orsacchiotto si ispirarono a quello del presidente Theodore Roosevelt, sopra x.com