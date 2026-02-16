Obama chiarisce sugli alieni | Nessuna prova durante la mia presidenza

L’ex presidente Barack Obama ha spiegato che durante il suo mandato non ha mai incontrato prove di incontri con alieni. La sua dichiarazione arriva dopo un grande clamore sui presunti avvistamenti, alimentato anche da alcuni video diffusi online. Obama ha precisato di non aver mai avuto accesso a informazioni secretate su eventuali contatti con civiltà extraterrestri, sottolineando la mancanza di prove concrete.

Dopo il clamore mediatico, l'ex presidente precisa le sue parole. "Non ho mai visto prove, durante la mia presidenza, di contatti con gli extraterrestri. Veramente!". Con queste parole Barack Obama è tornato sull'argomento che nei giorni scorsi aveva infiammato social network e media internazionali. L'ex presidente degli Stati Uniti ha sentito la necessità di fare chiarezza dopo che alcune sue frasi, pronunciate in un podcast, erano state interpretate come un'apertura clamorosa sull'esistenza degli alieni. Il passaggio aveva rapidamente fatto il giro del mondo, generando titoli sensazionalistici e ampio dibattito online.

