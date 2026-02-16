Nuovo Piano idrogeologico la Lega | Diversi gli interrogativi serve chiarezza Istituire tavoli tecnici

La Lega mette in evidenza numerosi dubbi sul nuovo Piano idrogeologico, redatto dall’Autorità di bacino del Po, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di insoddisfazione da parte di amministrazioni e associazioni. La richiesta principale riguarda la necessità di chiarimenti immediati, considerando che molti coinvolti temono che il documento possa influire negativamente sulle attività locali. Per questo motivo, la formazione di tavoli tecnici diventa prioritaria per discutere i dettagli e trovare soluzioni condivise.

"L’Autorità di bacino deve dare indicazioni precise perché le nuove disposizioni non generino incertezze, difficoltà operative e rallentamenti negli investimenti" “Il nuovo Pai (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico), redatto dall’Adb-Po (Autorità di bacino distrettuale del fiume Po), sembra stia scontentando tutti, amministrazioni, associazioni di categoria, cittadini e altri soggetti come Legacoop Romagna che ha sollevato un vero e proprio fuoco di sbarramento contro la nuova pianificazione. A un primo comunicato di critica di Legacoop, antecedente perfino alla pubblicazione delle mappe della pericolosità e del rischio alluvioni, l’Autorità di bacino ha risposto sostenendo addirittura di aver utilizzato un ‘approccio che va nella stessa direzione auspicata da Legacoop’.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Legacoop denuncia che il nuovo Piano idrogeologico del Fiume Po sta bloccando lo sviluppo economico in Romagna, a causa delle restrizioni imposte alle attività agricole e alle imprese locali.

