Nuovo piano anti-alluvione Lattuca | Correggere le scelte urbanistiche sbagliate del passato
Lattuca ha annunciato che il nuovo piano anti-alluvione nasce per correggere le scelte urbanistiche sbagliate del passato. La decisione arriva dopo che oggi, presso la Provincia di Forlì-Cesena, si è tenuto un incontro tecnico con esperti e amministratori locali. Durante l’appuntamento, si è discusso di come ampliare il Piano di Assetto Idrogeologico (Pai) ai bacini del Reno, Romagnoli, Conca e Marecchia, territori spesso soggetti a rischio esondazioni. Un intervento concreto che mira a rafforzare la prevenzione e migliorare la gestione delle alluvioni.
La riunione ha coinvolto oltre 150 tecnici di Comuni, Unioni di Comuni ed enti competenti, con l’obiettivo di favorire un confronto sulle osservazioni e sugli aspetti applicativi della fase di salvaguardia Si è svolto oggi, lunedì, presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena a Forlì, l’incontro tecnico convocato dalla Provincia in relazione al progetto di Variante al Pai Po, finalizzato all’estensione del Piano ai territori dei bacini idrografici del Reno, Romagnoli, Conca e Marecchia. L’incontro, tenuto dal segretario dell’Autorità di bacino distrettuale del Po (Adbpo), Andrea Colombo, e dai suoi collaboratori, come concordato con la Regione Emilia-Romagna e con gli enti locali, rappresenta il primo di una serie di confronti che si svolgeranno nelle province romagnole e nella provincia di Bologna.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Acai: le scelte urbanistiche della giunta Spagnuolo penalizzano Atripalda
Le scelte incomprensibili dell’amministrazione comunale di Atripalda danneggiano ancora una volta la comunità locale.
Nuovo Piano del Comune. Scelte le strade da rifare
Il nuovo Piano del Comune di Perugia definisce le strade prioritarie per interventi di riqualificazione e manutenzione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
